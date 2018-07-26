Новая Зеландия потребовала от Австралии изменить флаг

Глава Новой Зеландии указал Австралии на "копирование" флага своей страны и хочет, чтобы Австралия изменила дизайн своего флага

Исполняющий обязанности главы правительства Новой Зеландии Уинстон Петерс призвал власти Австралии изменить национальный флаг, сообщает The Sydney Morning Herald.

"Флаг нашей страны, который является нашим на протяжении длительного времени, был скопирован Австралией. Им нужно сменить свой флаг, отдав должное факту, что мы первые приняли такой дизайн", – заявил он.

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Политик уверен, что смена Австралией дизайна поможет восстановить уникальность флага его страны.

Флаг Новой Зеландии был принят в 1902 году, а австралийский только в 1954 году.

Как сообщалось ранее, бывшего военного атташе в посольстве Новой Зеландии в Вашингтоне Альфреда Кейтинга обвинили в установлении скрытой камеры в дипучреждении.