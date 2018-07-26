США не намерены отменять связанные с Крымом санкции в отношении России – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен оставить в силе антироссийские санкции, пока Россия не возвратит Украине присоединенный ранее Крым, сообщает Интерфакс-Украина.

"Отмены санкций, связанных с присоединением Россией Крыма, не произойдет до тех пор, пока Россия не возвратит Крымский полуостров", - сказал Помпео, выступая на слушаниях в Сенате.

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"США не признают и не будут признавать аннексию Крыма. Мы едины с нашими союзниками и партнерами, а также международным сообществом по вопросу Украины и ее территориальной неприкосновенности", - добавил госсекретарь США.

Напоминаем, что госсекретарь США Майк Помпео недавно заявил, что Трамп и Путин не пришли к согласию по Украине на встрече в Хельсинки.