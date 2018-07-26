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Главная » Мир » Москва не задержалась с реакцией на Крымскую декларацию США

Москва не задержалась с реакцией на Крымскую декларацию США

Москва не задержалась с реакцией на Крымскую декларацию США
Фото: Sputnik Молдова

В российском внешнеполитическом ведомстве сомневаются в "судьбоносности декларации" по Крыму

26.07.18 1457
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддала сомнению серьезность декларации США о непризнании Крыма частью РФ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В качестве примера, Захарова обратила внимание на поведение американской стороны в ситуации с ядерным соглашением по Ирану и Парижским соглашением по климату.  По ее словам, бывший американский президент Барак Обама принял соответствующие официальные решения, а нынешний глава Белого дома Дональд Трамп их "перерешил".

"СМИ: "Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию" - формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США". А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям"", - написала Захарова.

Как сообщалось ранее, в МИД РФ заявили, что если США не могут заставить Украину выполнять Минские соглашения, то можно обсудить другие опции урегулирования конфликта на Донбассе.

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