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Главная » Мир » США настаивают на масштабной миссии ООН на Донбассе, - Волкер

США настаивают на масштабной миссии ООН на Донбассе, - Волкер

США настаивают на масштабной миссии ООН на Донбассе, - Волкер
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

Миссия будет успешной только в случае  полного вывода российских войск из Донбасса

26.07.18 185
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Спецпредставитель Госдепа США Волкер заявил, что США, Германия и Франция, в отличие от России, поддерживают идею масштабной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью украинской службе "Голоса Америки".

Волкер отметил, что на встрече политдиректоров МИД стран "нормандской четверки", которая состоится 26 июля в Берлине, будут говорить о том, как должен выглядеть миротворческая операция ООН в Донбассе.

"Россия предложила идею, чтобы ООН обеспечила защиту мониторинговой миссии ОБСЕ. Впрочем, по мнению США, Германии, Франции и Украины, должна быть настоящая миротворческая миссия, чтобы обеспечить безопасность на более широком уровне. Надеюсь, мы сможем обсудить именно этот формат миротворческой миссии", - рассказывает Волкер.

Волкер указал, что он поддерживает очень тесные контакты со своими французскими и немецкими коллегами.

"Мы очень много думали над процессом. Вскоре я буду говорить с российскими коллегами, чтобы передать им наши идеи", - сказал спецпредставитель.

Также, по мнению Волкера, идея развертывания миротворческой миссии ООН может быть успешной только в случае, если Россия решит закончить конфликт на Донбассе и выведет войска.

"Если она продемонстрирует готовность это сделать, тогда международное сообщество будет готово вмешиваться, чтобы обеспечить безопасность для всех местных жителей и создать условия для выполнения Минских соглашений и возврата территорий под контроль Украины. Если Россия будет готова это сделать, на что она согласилась в Минских сделках, то у нас все получится", - сказал Волкер.

Как сообщалось ранее,  Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер вновь заявил, что Соединенные Штаты Америки не признают аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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