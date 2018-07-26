Литва лидирует среди стран ЕС по количеству самоубийств, - Евростат

Меньше всего самоубийц в Греции и на Кипре

В 2015 году в Литве покончили с собой 30 человек на 100 тысяч жителей - это самый высокий показатель в Евросоюзе, сообщается на сайте Евростата.

На втором месте — Словения (21 человек на 100 тыс. населения), на третьем - Латвия и Венгрия (по 19).

Меньше всего самоубийц в пересчёте на количество населения в 2015 году оказалось на Кипре (4). В среднем в странах Европе этот показатель составляет 11 суицидов на 100 тысяч человек.

По данным Евростата, в 2015 году в ЕС покончили с собой 56 200 человек, 77% из них - мужчины, 31% - люди в возрасте от 45 до 60 лет.

Напомним, американские учёные пришли к выводу, что повышение среднемесячной температуры на планете приводит к росту количества самоубийств.