Британские истребители перехватили российский Су-24 у границ НАТО

Над Черным морем британские истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух для сопровождения российского бомбардировщика Су-24. Об этом сообщает The Sun.
Самолеты вылетели с румынской военно-воздушной базы после сигнала о том, что над акваторией западной части Черного моря Су-24 стал приближаться к границам воздушного пространства НАТО.
Отмечается, что пилотировали британские истребители члены 135-го экспедиционного авиакрыла королевских ВВС. По словам одного из летчиков, российский самолет не нарушил границ, поэтому было приказано еще некоторое время патрулировать воздушное пространство для сдерживания.
Минобороны России пока не комментирует это происшествие.
Стоит отметить, что в апреле на базу в Румынии прибыли 4 британских истребителя. Они патрулируют воздушное пространство на восточном фланге НАТО.
Ранее сообщалось, что два военных самолета России нарушили воздушное пространство Южной Кореи.