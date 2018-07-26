Украинцы чаще других иностранцев покупают жилье в Польше, - СМИ

Граждане Украины уже третий год подряд покупают наибольшую площадь жилых помещений в Польше в сравнении с другими иностранцами. Об этом сообщает Dziennik.



Отмечается, что в 2017 году украинцы приобрели квартир общей площадью 70 тыс. кв. м, то есть на 16% больше 2016 года, тогда как общий спрос иностранцев составил 264 тыс. кв. м. (за год +6%).



Таким образом украинцы купили 27% площади, приобретенной всеми иностранцами (физическими лицами), то есть на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. На сегодня в Польше работает около миллиона украинцев.

Следующие места среди иностранцев занимают немцы, британцы, белорусы и французы. Самыми популярными были квартиры в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.



В 2017 году иностранцы приобрели 1047 помещений в польской столице, то есть на 5% меньше, чем на год раньше.

По данным Евростата, цены на жилье в Польше в прошлом году выросли на 3,4% по сравнению с 2017.



Ранее Фокус писал, что в первом полугодии 2018 года интенсивность движения украинцев на границе между Украиной и Польшей снизилась более чем на 8%.