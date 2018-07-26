Гости музыкального фестиваля испытали легкий шок после того, как на их палаточный лагерь обрушился небольшой смерч. Он сформировался посреди поля, на котором были установлены палатки участников мероприятия.



Внезапный торнадо застал людей врасплох. Порывы ветра поднимали в воздух вещи и кружили их.





К счастью, воздушные потоки оказались не слишком сильными. Тем не менее, как утверждает The Daily Mail, четыре человека все-таки получили небольшие травмы.



По данным СМИ, инцидент произошел на фестивале Parookaville в немецкой коммуне Веце.

Ранее в американском городе Блайт сняли на видео огненный торнадо, который вынес дым от пожара на высоту до восьми километров.