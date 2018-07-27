Северная Корея передала США останки американских военных, погибших в ходе Корейской войны

КНДР передала Соединенным Штатам останки американских военнослужащих, которые погибли на ее территории в годы Корейской войны 1950-1953 годов, передает Интерфакс-Украина.
"Самолет С-17 ВВС США с останками погибших военнослужащих возвращается на авиабазу Осан", - говорится в сообщении.
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По информации Белого дома, официальная церемония возвращения останков на родину состоится 1 августа.
Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньской встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.
Напоминаем, что президент США Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам переговоров, которые прошли в Сингапуре, 12 июня.