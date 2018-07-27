В ходе боевых действий за минувшие сутки один военный погиб, один получил ранения

За минувшие сутки на Донбассе боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС) на странице соцсети Facebook в пятницу утром.

"Противник 32 раза открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", – говорится в сводке.

Кроме того сообщается, что боевики вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка и Широкино. Вместе с тем, вблизи Гнутово НВФ применялись противотанковые управляемые ракеты.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино", – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, на Донбассе в результате сильных ливней были затоплены окопы, расположенные на позициях украинских военных.