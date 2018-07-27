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Ситуация на Донбассе

В ходе боевых действий за минувшие сутки один военный погиб, один получил ранения

В ходе боевых действий за минувшие сутки один военный погиб, один получил ранения
Фото: Пресс-служба Минобороны

Боевики 32 раза нарушали режим тишины

27.07.18 31
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За минувшие сутки на Донбассе боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС) на странице соцсети Facebook в пятницу утром.

"Противник 32 раза открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", – говорится в сводке.

Кроме того сообщается, что боевики вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка и Широкино. Вместе с тем, вблизи Гнутово НВФ применялись противотанковые управляемые ракеты.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино", – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, на Донбассе в результате сильных ливней были затоплены окопы, расположенные на позициях украинских военных.

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