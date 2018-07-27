В Украине смогут наблюдать самое продолжительное лунное затмение столетия

Явление будет длиться один час и 43 минуты

27 июля украинцы будут иметь возможность наблюдать за всеми фазами самого продолжительного лунного затмения ХХI века, которое начнется в 20:14 по киевскому времени. Об этом сообщает Радио свобода.

Частичное затмение начнется в 21:24, а полное в 22:30. Именно в это время, спутник земли приобретет красный свет. Это явление полностью закончится в 02:28.

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Чтобы иметь возможность наблюдать за затмением, необязательно иметь какое-либо оборудование. Достаточно только того, чтобы небо не было облачным.

Луна, при этом, будет не только полной, но и красно-кровавой, как следствие влияния солнечного света.

При этом можно также будет увидеть Марс, который приблизится к земле. Однако чтобы его рассмотреть хорошо, будет необходим телескоп.

Как сообщалось ранее, учёные из Национального астрофизического института в Болонье обнаружили подледниковое озеро на снимках поверхности Марса.