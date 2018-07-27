Путин пойдет с Эрдоганом в ресторан

Президент России Владимир Путин напомнил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о его обещании вместе пообедать в ресторане.

Об этом Путин заявил на полях саммита БРИКС в ответ на замечание Эрдогана о том, что отношения Москвы и Анкары приводят к зависти со стороны других лиц, сообщает РИА Новости.

Эрдоган подтвердил свое приглашение, но Путин ответил на него условием. "Мы договорились, что когда вы (российскую – ред.) мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем – ред.)", — пошутил российский президент. Эрдоган заявил, что будет ждать Путина с большим удовольствием.

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Отметим, российская мясная продукция перестала поставляться на турецкий рынок с 2016 г., после того как Москва ввела ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это произошло из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 г. Анкара обещала проработать мясной вопрос еще в прошлом году. К настоящему времени почти все ограничения сняты.

Напомним, Украина договорилась с Израилем о свободной торговле.