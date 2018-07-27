У Венгрии созрела идея, как решить миграционную проблему

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости создания новой Еврокомиссии, которая бы проводила совершенно иную миграционную политику, сообщает Reuters.
"Нам нужна новая комиссия... с новым подходом", — сказал Орбан.
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Он также добавил, что новая комиссия не должна наказывать страны ЕС, которые защищают свои границы от нелегальных мигрантов. Напротив, отметил он, должны быть наказаны те, кто допустил огромное количество мигрантов в Евросоюз, тем самым нарушив действующие европейские правила. При этом, венгерский премьер не стал конкретизировать, какие страны он имел ввиду.
Как сообщалось ранее, Венгрия заявила, что официально выходит из миграционного пакта.