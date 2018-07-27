Россия заявила в ООН, что пытки в ее колониях — исключение, а не правило

26 июля российская делегация ответила на вопросы, поставленные Комитетом ООН против пыток.

Об этом пишет газета Ведомости.

Входящие в делегацию чиновники и силовики заявили, что факт избиения заключенного в ярославской колонии подтвердился, но это исключительный случай.

Так, начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за следствием Валерий Максименко рассказал, что факт насилия в петербургском СИЗО над предпринимателем Валерием Пшеничным, которого нашли повешенным, не подтвердился.

Как и пытки в колонии активиста Ильдара Дадина и преследование гомосексуалистов в Чечне. Прокурор дополнил, что в 2017 году в РФ за превышение должностных полномочий было осуждено 3258 человек. За первое полугодие текущего года осужденных уже 2014, но учет того, из каких они ведомств, не ведется.

Что касается ситуации в ярославской колонии, замминистра юстиции Михаил Гальперин пообещал, что расследование пыток будет доведено до суда, виновные будут наказаны по всей строгости. Он также сказал, что ФСИН намерена проинспектировать все колонии, в том числе на наличие видеофиксации и уже готовит законопроект, который установит компенсационный механизм для пострадавших.

Однако, как пишет издание, в комитете ООН в целом остались недовольны ответами России о соблюдении Конвенции против пыток.

Напомним, СБУ идентифицировала боевиков, которые пытали пленных на Донбассе.