Австралия будет задействована США для определения целей при подготовке удара по Ирану, - СМИ

США с помощью Австралии нанесут удар по ядерным объектам Ирана. Этот удар должен состояться уже в августе.

Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на источник в правительстве Австралии.

В свою очередь, Австралия будет задействована для определения целей при подготовке удара. Возможен и тот факт, что в этом примут участие британские спецслужбы.

В Австралии расположен вполне секретный оборонный объект, который считается ключевым среди так называемого Альянса “Пяти глаз”, который объединяет спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Именно он, по информации ABC News, играет роль в управлении американскими шпионскими спутниками. Поэтому, скорее всего, его задействуют в подготовке и разработке удара по Ирану.

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Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил телеканалу, что оснований считать, что США готовятся к военной конфронтации с Ираном у него нет.

Напомним, президент США Дональд Трамп предостерег президента Ирана Хасана Рухани никогда больше не угрожать Соединенным Штатам, иначе исламская страна столкнется с такими последствиями, "которых еще не знала история".