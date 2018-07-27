Пхеньян назвал условия дальнейшей денуклеаризации

Председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Голь заявил, что власти Северной Кореи разочарованы тем, как продвигается процесс по выработке декларации об окончании Корейской войны и ждут хотя бы частичного снятия санкций. Об этом сообщает South China Morning Post.

Он отметил, что ранее в КНДР настаивали только на мирном договоре, но сейчас уже просят официально объявить о завершении Корейской войны. По его словам, официальные лица Северной Кореи хотят, чтобы это произошло как можно скорее, и только после этого будут готовы продвигать процесс денуклеаризации.

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При этом Ким Хон Голь добавил, что необходимо подключить Пекин к процессу подготовки и переговоров по заявлению об окончании войны.

Политик отметил, что официальный Пхеньян по-видимому считает, что уже пошел на значительные уступки по договоренностям с США и ожидает ответных шагов.

Напоминаем, что лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Сингапуре.