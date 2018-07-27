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Главная » Мир » Сергей Скрипаль не может разговаривать
Отравление Скрипаля

Сергей Скрипаль не может разговаривать

Сергей Скрипаль не может разговаривать
Скриншот видео

У него еще установлена трахеостома

27.07.18 374
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В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Виктория Скрипаль рассказала о телефонном звонке от пострадавшей от отравления в Солсбери двоюродной сестры.

"В день рождения моей бабушки (матери Сергея Скрипаля) и мой день рождения позвонила Юлия и сказала, что хочет поздравить. Состоялся полноценный разговор" — сказала она.

Виктория поделилась и полученной информацией о состоянии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, Юлия заявила, что "отец не может разговаривать, потому что у него еще установлена трахеостома. Ее снимут через три дня, и он сам позвонит, а сейчас он сильно хрипит и его будет не слышно".

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта. Происшествие спровоцировало конфликт между Великобританией и Россией.

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