Энштейн оказался прав: ученые подтвердили правоту теории сверхмассивной черной дыры

Команде ученых из Европейской южной обсерватории удалось обнаружить изменение цвета звезды при подходе к черной дыре

Международная команда ученых, изучающих звезду в созвездии Млечный путь, впервые подтвердила правоту утверждений Эйнштейна о том, что происходит с движением звезды, проходящей мимо сверхмассивной черной дыры. Об этом сообщает Routers.

100-летняя теория относительности Эйнштейна предполагала, что свет, излучаемый звездой, проходящей вблизи черной дыры, растянется под воздействием сверх гравитационного поля, и звезда станет более красной. Этот эффект известен как гравитационный красный сдвиг.

"Это первый случай, когда мы смогли протестировать теорию относительности Эйнштейна вблизи сверхмассивной черной дыры", - заявил Франк Эйзенхауер, старший астроном в Институте внеземной физики им. Макса Планка.

«В свое время Эйнштейн даже не мог мечтать о том, что мы можем сделать сейчас", - добавил он.

Команда ученых из Европейской южной обсерватории, используя мощный телескоп, начала обследование центральной части Млечного пути на предмет изучения движения звезд вблизи сверхмассивной черной дыры 26 лет назад.

Черная дыра находится на удалении 26000 световых лет от земли и имеет массу в 4 миллиона раз превышающую массу солнца.

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Ученые выбрали для изучения звезду под названием S2. Имея 16-летнюю орбиту, эта звезда, по мнению ученых, должна была подойти близко к черной дыре в 2018 году.

В сотрудничестве с учеными всего мира и улучшением качества оборудования за прошедшие 20 лет, в мае 2018 им удалось снять довольно точные показатели.

Согласно этим показателям, с приближением к черной дыре, орбитальная скорость звезды увеличилась на более чем 15,5 миллионов миль в час.

Пытаясь избежать гравитационного притяжения сверхмассивной черной дыры, длина волны звезды растянулась, что привело к изменению цвета звезды с голубого на красный.

"Сейчас ученые надеются исследовать другие теории физики черных дыр", - сказал Одел Страуб, сотрудник парижской обсерватории.

"Это первый шаг на длинном пути, который сделала команда ученых за много лет, и который, мы надеемся, будет продолжаться в последующие годы", - сказал Реинхард Гензел, научный руководитель международной команды ученых.

Как сообщалось ранее, ученые поставили под сомнение теорию относительности Эйнштейна.