Ассанж должен покинуть посольство, - Президент Эквадора

Страна тратит по миллиону в год на содержание создателя WikiLeaks

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, на территории которого он получил убежище, заявил в пятницу президент Эквадора Ленин Морено, не назвав при этом конкретных сроков.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Единственное, чего мы хотим, так это гарантий того, что его жизнь не будет подвержена опасности", — отметил Морено, добавив, что сам он с деятельностью Ассанжа никогда не был согласен.

Ассанж попросил политического убежища у Эквадора в 2012 году, так как опасался экстрадиции в США, где в отношении него шло расследование из-за разглашения секретной информации в материалах WikiLeaks.



Ранее в МИДе Эквадора сообщали, что содержание Ассанжа обошлось властям в пять миллионов долларов за пять лет. Деньги шли на оплату работы международной охранной компании и агентов под прикрытием.

Покинуть здание посольства в Лондоне и уехать в Эквадор Ассанж не может: в Британии действует ордер на его арест, выданный из-за неявки на заседание лондонского суда, который должен был рассматривать вопрос о причастности Ассанжа к совершению сексуальных преступлений на территории Швеции ​в 2010 году.

Напомним, стало известно, что Великобритания и Эквадор проводит тайные переговоры о выдворении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне.