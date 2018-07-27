Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Ассанж должен покинуть посольство, - Президент Эквадора

Ассанж должен покинуть посольство, - Президент Эквадора

Ассанж должен покинуть посольство, - Президент Эквадора
Фото с сайта sputnik.md

Страна тратит по миллиону в год на содержание создателя WikiLeaks

27.07.18 137
100

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, на территории которого он получил убежище, заявил в пятницу президент Эквадора Ленин Морено, не назвав при этом конкретных сроков.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Единственное, чего мы хотим, так это гарантий того, что его жизнь не будет подвержена опасности", — отметил Морено, добавив, что сам он с деятельностью Ассанжа никогда не был согласен.

Ассанж попросил политического убежища у Эквадора в 2012 году, так как опасался экстрадиции в США, где в отношении него шло расследование из-за разглашения секретной информации в материалах WikiLeaks.

Ранее в МИДе Эквадора сообщали, что содержание Ассанжа обошлось властям в пять миллионов долларов за пять лет. Деньги шли на оплату работы международной охранной компании и агентов под прикрытием.

Покинуть здание посольства в Лондоне и уехать в Эквадор Ассанж не может: в Британии действует ордер на его арест, выданный из-за неявки на заседание лондонского суда, который должен был рассматривать вопрос о причастности Ассанжа к совершению сексуальных преступлений на территории Швеции ​в 2010 году.

Напомним, стало известно, что Великобритания и Эквадор проводит тайные переговоры о выдворении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Британия и Эквадор ведут переговоры о высылке Ассанжа, - СМИЭквадор лишил Ассанжа связей с внешним миромСуд Лондона оставил в силе ордер на арест Ассанжа
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 14957
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12470
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9656
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17250
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12284
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 20988
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11090
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23350
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8605
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7047
  1. Рыбаки сняли гигантского окуня, который атаковал акулу 5910 / 8231
  2. В Украине обнародованы рейтинговые списки абитуриентов 2135 / 2292
  3. Какие места в Киеве уходят под воду во время дождей (список) 2007 / 2243
  4. В Украине смогут наблюдать самое продолжительное лунное затмение столетия 1956 / 2535
  5. Ульяна Супрун: Под водой может быть сильная глубина 1768 / 1941
  6. На День независимости украинцы будут отдыхать три дня подряд 1697 / 1947
  7. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 1679 / 4239
  8. Суд арестовал на два месяца виновника смертельного ДТП на Печерске в Киеве 1626 / 1665
  9. Москва не задержалась с реакцией на Крымскую декларацию США 1623 / 1840
  10. РЕАЛьный Лунин. Как 19-летний украинец Зидана не испугался 1555 / 5129
  1. Дети от кутюр. Готова ли наука к созданию идеального человека 8 / 1245
  2. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 7 / 14957
  3. Суд арестовал на два месяца виновника смертельного ДТП на Печерске в Киеве 7 / 1665
  4. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 7 / 4239
  5. Жизнь под колесами. Почему смерти в ДТП остаются без наказания 7 / 1363
  6. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 6 / 11923
  7. В Украине обнародованы рейтинговые списки абитуриентов 5 / 2292
  8. В Украине смогут наблюдать самое продолжительное лунное затмение столетия 5 / 2535
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5 / 2625
  10. Мик Джаггер: Танец — это просто неуклюжая замена секса 4 / 477
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.