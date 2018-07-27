Путин пригласил Трампа в Россию

Президент России Владимир Путин выразил готовность приехать в Вашингтон (США) на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, если будут созданы соответствующие условия, и отметил, что главу США уже пригласили в Москву.



Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Йоханнесбурге по итогам саммита БРИКС, сообщает Интерфакс в пятницу, 27 июля.

"Он (Трамп – ред.) имеет, кстати говоря, такое приглашение, и я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия", – заявил Путин, подчеркнув, что эти условия должны создаваться в обеих странах.



"Что касается встречи, я прекрасно понимаю, что у президента Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие", – добавил президент РФ.

Президент РФ отметил, что у России и США есть планы контактов на высшем уровне на "двадцатке" и других международных форумах.



"Так что, несмотря на все сложности, в данном случае на сложности во внутриполитической жизни США, контакты наши продолжаются", – заверил Путин.

Отметим, Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки обсуждали украинский вопрос, но не смогли прийти к согласию.