Трамп согласился лететь в Москву

Американский президент Дональд Трамп принял устное приглашение своего российского коллеги Владимира Путина и согласился посетить Москву.
Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает Reuters, со ссылкой на заявление Белого дома.
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Отмечается, что визит американский лидер совершит, как только получит официальное приглашение.
"Президент Трамп с нетерпением ожидает приезда президента Путина в Вашингтон после первого года, и он открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Напомним, сегодня сообщалось, что Путин на пресс-конференции в Йоханнесбурге пригласил Трампа в Москву. Он также отметил, что готов приехать в Вашингтон на встречу с Трампом.