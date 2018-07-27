Туристическое бюро Фламандского региона Бельгии обнародовало на своей странице в Facebook несколько картин Питера Пауля Рубенса, но очень скоро администрация соцсети удалила записи за нарушение правил, запрещающих публикацию изображений обнаженной натуры.



"Художественная цензура продолжает преследовать Питера Пауля Рубенса. В 17 веке церковь просила скрывать обнаженные части тела в картинах фламандского художника набедренными повязками. Сегодня социальные медиа, в том числе Facebook, сделали шаг вперед. Они применяют технологию искусственного интеллекта, которая не делает никаких различий между порнографией и наготой в искусстве", - приводит TJ заявление Бюро по поводу действующих в соцсети правил.





В итоге представители Бюро захотели высмеять политику соцсети и перенесли ситуацию в реальный мир. Они надели форму "инспекторов Facebook" и отправились в дом-музей Рубенса, расположенный в Антверпене. В главном зале музея "инспекторы" обращались к посетителям с вопросом, есть ли у них аккаунты в соцсетях. Если человек отвечал "да", "блюстители морали" уводили его прочь от картин с обнаженной натурой и предлагали смотреть на другие полотна.

Также Бюро совместно с музеями и другими культурными учреждениями отправило открытое письмо главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой "положить конец художественной цензуре". 26 июля стало известно, что соцсеть пригласила представителей Бюро на встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.



"Груди, ягодицы и херувимы Питера Пауля Рубенса считаются неприличными. Не нами, а вами. Несмотря на то, что мы втайне смеемся над этим, ваша культурная цензура весьма осложняет нашу жизнь", – говорится в письме.



Эти осложнения заключаются в том, что ранее Бюро разработало план продвижения в Facebook при помощи публикаций работ известных фламандских художников, однако политика соцсети осложнила реализацию плана.