Премьер Греции взял на себя политическую ответственность за лесные пожары

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя политическую ответственность за лесные пожары в стране, в результате которых погибли 87 человек.



Об этом он сказал в начале чрезвычайного заседания правительства, сообщает Еkathimerini.



"Мертвые не могут говорить, но наименьшее, что мы можем сделать в их память, это проявлять уважение к истине. Я хочу взять на себя полную политическую ответственность за трагедию перед кабинетом министров. Это само собой разумеется для премьер-министра страны, и я призываю вас тоже принять ее", - сказал Ципрас своим министрам.

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Он также призвал воздержаться от критики в сторону пожарных, сотрудников в береговой охраны и полицейских, участвовавших в колоссальной операции по борьбе с пожарами, заявив, что они спасли сотни людей.



Ципрас также пообещал, что правительство разработает план по исправлению многолетних строительных нарушений и призвал оппозицию принять участие в его подготовке.

Напомним, в Греции начались масштабные лесные пожары. Огонь бушует с трех сторон от Афин: в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели. Власти Греции ввели в этих районах режим чрезвычайного положения. С огнем справиться сложно из-за сильного ветра.