Известный писатель скончался на 86-м году жизни от сердечного приступа

В ночь на субботу, 28 июля, стало известно о смерти советского и российского писателя Владимира Войновича.

Известный писатель скончался на 86-м году жизни от сердечного приступа.

Об этом сообщил журналист Виктор Давыдов в своем Facebook.

Позже эту информацию подтвердил писатель Виктор Шендерович.

"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка...", - написал Шендерович в своем Facebook.

Владимир Войнович – российский писатель, поэт, драматург. Диссидент, политэмигрант – с 1980 по 1992 год жил в Германии и США. Наиболее известные его произведения – антиутопия "Москва 2042", повесть "Шапка" (по ней был снят одноименный фильм), "Два товарища" (также экранизирована в 2000 году), "Портрет на фоне мифа" — книга, посвящённая Александру Солженицыну и сложившимся вокруг него мифам (2002), "Претендент на престол", "Перемещенное лицо", "Монументальная пропаганда".

Роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" был экранизирован дважды: в виде фильма в 1994 году и в виде сериала в 2007-м.

Напомним, в июне на 90-м году жизни умер поэт Андрей Дементьев.