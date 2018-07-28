Трамп заявил, что США не потерпят вмешательства в выборы

Президент США Дональд Трамп на заседании Совета национальной безопасности по выборам заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в электоральный процесс, сообщает пресс-служба Белого дома.



"Президент ясно дал понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любых государств или других злонамеренных лиц", – говорится в сообщении.

Отметим, осенью этого года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, а также полностью переизбрана палата представителей США.

Ранее сообщалось, что Трамп уверен, что власти России будут пытаться вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США.



"Я очень обеспокоен, что Россия будет очень упорно бороться, чтобы оказать влияние на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был жестче в отношении России, чем я, они очень сильно будут оказывать давление ради демократов", - сказал президент США.