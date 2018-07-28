В ночь с 27 на 28 июля практически все жители планеты могли наблюдать лунное затмение.
Трансляцию вел канал на youtube timeanddate.
Общая продолжительность лунного затмения составила 103 минуты. Это почти максимально возможная его продолжительность.
Это уже второе лунное затмение в 2018 году. Первое состоялось в январе.
Затмение было видно в Восточной Африке, Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде.
В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение началось на восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии - наоборот, при заходе.
Затмение не смогли увидеть лишь жители Северной Америки.