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Видео Самое длинное в XXI веке лунное затмение: как это было

<span class="label red">Видео</span> Самое длинное в XXI веке лунное затмение: как это было
Фото: focus.ua

Наблюдать за редким астрономическим явлением могли практически все жители планеты

28.07.18 2195
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В ночь с 27 на 28 июля практически все жители планеты могли наблюдать лунное затмение. 

Трансляцию вел канал на youtube timeanddate

Общая продолжительность лунного затмения составила 103 минуты. Это почти максимально возможная его продолжительность. 

Это уже второе лунное затмение в 2018 году. Первое состоялось в январе. 

Затмение было видно в Восточной Африке, Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. 

В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение началось на восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии - наоборот, при заходе. 

Затмение не смогли увидеть лишь жители Северной Америки.

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