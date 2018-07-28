Кобзон впал в кому, - СМИ

Российский депутат и певец Иосиф Кобзон впал в кому. Об этом сообщает MK.ru со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что состояние Кобзона в ночь на субботу резко ухудшилось.
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27 июля артиста подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
В тот же день пресс-секретарь Кобзона заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили.
У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.