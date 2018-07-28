В Египте приговорили к смерти 75 членов движения "Братья-мусульмане"

Суд Египта приговорил к высшей мере наказания 75 членов движения "Братья-мусульмане", включая несколько его руководителей, за их участие в демонстрациях в 2013 году, передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.



Теперь решение суда Каира будет направлено верховному муфтию на утверждение.



Все приговоренные участвовали в столкновениях и протестах в 2013 году после военного переворота, когда движение "Братья-мусульмане" было отстранено от власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Египте суд приговорил 13 Братьев мусульман к смертной казни

Обвинения варьируются от убийств до нанесения ущерба общественной собственности.

Отметим, в июне 2012 года лидер "Братьев-мусульман" Мухаммед Мурси был объявлен президентом Египта. В июле 2013 года был отстранен в результате военного переворота.

В декабре 2014 года суд объявил "Братьев-мусульман" террористической организацией. Членам движения было запрещено заниматься любыми видами деятельности, включая демонстрации. Суд приговорил 13 "Братьев-мусульман" к смертной казни.

В 2015 году суд приговорил Мурси к 20 годам лишения свободы. Тогда его признали виновным в подстрекательстве к убийству и пытках демонстрантов в декабре 2012 года. Однако в 2017 году тюремный срок сократили до трех лет.