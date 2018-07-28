Китайским детям кололи бракованные вакцины от бешенства

В Китае сотням тысяч детей вкололи бракованные вакцины.

Власти страны начали официальное расследование, пишет The New York Times.

Крупный фармацевтический производитель из провинции Цзилинь на северо-востоке Китая Changchun Changsheng нарушил стандарты изготовления 250 тыс. доз вакцин от бешенства и других заболеваний.

Пока нет сведений о смертях и болезнях, вызванных бракованными вакцинами, но многие родители потребовали от правительства принятия мер.

Фармацевтический скандал стал третьим за последние 8 лет.

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Премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил, что производители вакцины "перешли границы морали". Он пообещал решительно остановить все преступные действия, которые грозят безопасности народа.

Компания Changchun Changsheng также подверглась давлению со стороны общественности. Некоторые интернет-пользователи считают, что руководители фармацевтической сети, нарушившие закон, должны быть приговорены к смертной казни.

Врачи беспокоятся, что китайские семьи совсем откажутся от вакцин, хотя обязаны прививать детей по закону.

Напомним, после вакцинации в Украине в 2017 году умерли 18 детей.