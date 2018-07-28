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Главная » Мир » В Китае зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире

В Китае зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире

В Китае зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире
Фото: rtvi.com

Это произошло в самых депрессивных провинциях страны

28.07.18 242
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В северо-восточном регионе КНР: провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин зафиксирован самый низкий в мире уровень рождаемости.

Об этом сообщает новостная служба CNS.

Уровень рождаемости там на сегодня составляет 0,55 детей на одну женщину.

"Это означает, что численность следующего поколения жителей этого региона составит лишь четверть от численности поколения нынешнего", – объясняют демографы.

По их мнению, это создаст на северо-востоке КНР огромный дефицит рабочей силы. Последний повлечет дополнительные экономические затруднения в регионе, который и без того является краем с самыми низкими показателями экономического развития в Китае.

Напомним, китайским детям кололи бракованные вакцины от бешенства.

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