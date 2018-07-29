В июле погода побила 118 мировых исторических рекордов

Ученые предполагают, что во всем виноват человек

По меньшей мере 118 исторических рекордов температур были установлены в июле по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные американского Национального управления океана и атмосферы, сообщает Голос Америки.

"Температура в Японии в понедельник достигла 41 градуса, самой высокой отметки в истории. Рекорды были зафиксированы в штатах США Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас", - говорится в сообщении.

Обычно прохладные Норвегия, Швеция и Финляндия почувствовали температуры, которых они никогда не знали раньше - выше 32 градусов.

Европа пострадала от наиболее смертоносного лесного пожара за более чем столетие, а на западе США один из 90 самых масштабных пожаров сжег десятки домов и заставил эвакуировать по меньшей мере 37 тысяч человек в Калифорнии.

На этой неделе ливни вызвали наводнения на востоке США.

"У нас теперь есть очень серьезные доказательства того, что глобальные изменения климата увеличили вероятность экстремальных ситуаций, таких как жара и сильный дождь. Мы считаем, что глобальные изменения климата увеличили шансы рекордных температур на более чем 80 процентах планеты и увеличили шансы рекордных событий, связанных с дождем, примерно на половине планеты", - отметил исследователь климата Стэнфордского университета Ноа Диффенбау.

Изменение климата делает мир теплее из-за накопления газов от сжигания ископаемого топлива, такого как уголь и нефть, и других видов деятельности людей. Эксперты говорят, что воздушный поток, который диктует погоду в северном полушарии, ведет себя странно, застревая в определенных местах неделями, среди которых Европа, Япония и западные штаты США.

Результаты исследования, опубликованные европейскими учеными, указывают, что европейская тепловая волна в два раза более вероятно связана с глобальными изменениями климата, спровоцированными человечеством. Эти выводы еще не были подтверждены другими учеными.

Напомним, учёные из Стэнфордского университета и Университета Беркли пришли к выводу, что повышение среднемесячной температуры на планете приводит к росту количества самоубийств.