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Главная » Мир » Организацией отравления Скрипалей занимались две группы из России, - СМИ
Отравление Скрипаля

Организацией отравления Скрипалей занимались две группы из России, - СМИ

Организацией отравления Скрипалей занимались две группы из России, - СМИ
Фото: geoclub.info

Одна группа доставила "Новичок" в Великобританию, другая совершила отравление

29.07.18 197
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Британская полиция считает, что подготовкой покушения на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию занимались две группы из России. 

Об этом в воскресенье, 29 июля, пишет The Mirror со ссылкой на неназванный источник в следственных органах. 

Издание утверждает, что одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Великобританию, а другая совершила отравление. 

Сейчас антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию. 

Следователи также пришли к выводу, что емкость, где находилось вещество, которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс. Как установила британская полиция, замаскированный под духи флакон был запечатан. 

Следователи опасаются того, что использованная емкость с "Новичком" может все еще находиться в Великобритании, что составляет потенциальную угрозу для жителей. 

Ранее издание CNN сообщало, что полиция установила личности двух подозреваемых в отравлении Скрипалей. По сведениям The Daily Mail, у следователей появилась фотография ключевого свидетеля в этом преступлении. Кроме того, источник в разведке рассказал изданию, что за покушением на Скрипалей могли стоять шесть сотрудников ГРУ, среди которых была женщина. 

Напомним, Скрипалей обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери в начале марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР. 

30 июня Дон Стерджесс и Чарльза Роули нашли в бессознательном состоянии в частном доме в Эймсбери, расположенном рядом с Солсбери. Женщина скончалась, а мужчину выписали из больницы спустя почти месяц. Британские следователи предполагают, что они могли отравиться после того, как нашли флакон из-под духов во время прогулки в Солсбери.

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