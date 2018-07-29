В Индии автобус упал в пропасть, а в Швейцарии самолет врезался в гору

32 человека погибли в Индии в результате падения автобуса в пропасть.

"Автобус вылетел с горной дороги в пропасть в Индии. Погибли 32 человека, еще один пассажир серьезно травмирован", - сообщает 3NHK.

По информации местной полиции, автобус с 33 пассажирами упал в 150-метровую пропасть в западном штате Махараштра в субботу.

В полиции сообщили, что на горной дороге не было ограждения, а на момент инцидента дорога была мокрой и была плохая видимость. Пассажирами были работники местного университета, которые ехали на пикник.

В Швейцарии в результате столкновения легкомоторного самолета с вершиной горы в Альпах погибли четыре человека, сообщает The Local со ссылкой на заявление полиции в кантоне Вале.

Как сообщили в полиции, в районе Дунан Пас на юге страны был выявлен самолет французской компании "Робин", который вылетел из аэропорта Сиона для частного полета. Спасатели нашли на месте аварии тела пилота и трех пассажиров.

Напомним, в Украине обнародованы шокирующие цифры нарушений на пассажирском транспорте.