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Главная » Мир » В Индии автобус упал в пропасть, а в Швейцарии самолет врезался в гору

В Индии автобус упал в пропасть, а в Швейцарии самолет врезался в гору

В Индии автобус упал в пропасть, а в Швейцарии самолет врезался в гору
flickr/gwire

Очень много людей погибло

29.07.18 59
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32 человека погибли в Индии в результате падения автобуса в пропасть. 

"Автобус вылетел с горной дороги в пропасть в Индии. Погибли 32 человека, еще один пассажир серьезно травмирован", - сообщает 3NHK

По информации местной полиции, автобус с 33 пассажирами упал в 150-метровую пропасть в западном штате Махараштра в субботу. 

В полиции сообщили, что на горной дороге не было ограждения, а на момент инцидента дорога была мокрой и была плохая видимость. Пассажирами были работники местного университета, которые ехали на пикник. 

В Швейцарии в результате столкновения легкомоторного самолета с вершиной горы в Альпах погибли четыре человека, сообщает The Local со ссылкой на заявление полиции в кантоне Вале. 

Как сообщили в полиции, в районе Дунан Пас на юге страны был выявлен самолет французской компании "Робин", который вылетел из аэропорта Сиона для частного полета. Спасатели нашли на месте аварии тела пилота и трех пассажиров. 

Напомним, в Украине обнародованы шокирующие цифры нарушений на пассажирском транспорте.

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