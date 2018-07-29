В Тегеране заявили о наркотической зависимости США

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что введение санкций стало "наркотической зависимостью" для США.
Так он ответил на угрозы Вашингтона возобновить санкций против Тегерана, сообщает Mehr.
"Поведение США на международной арене представляет опасность для других стран. Текущая ситуация такова, что европейские страны должны либо следовать своим интересам, либо интересам президента США Дональда Трампа", - сказал Зариф.
По его словам, сейчас Вашингтон изолирован и вынужден использовать политическое давление для достижения своих целей.
Отметим, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе Ирана, которая предусматривала снятие части санкций с Тегерана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.
Напомним, Австралия будет задействована США для определения целей при подготовке удара по Ирану.