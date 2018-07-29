Экс-губернатор Калифорнии и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер на личном танке уничтожил лимузин.

Соответствующее видео опубликовал телеканал CNBC.

Ролик снят для программы Make It.

Шварценеггер с ведущим передачи Джеем Лено садятся в 46-тонный танк M47 Patton II, который принадлежит "Терминатору" и с легкостью переезжает девятиметровый лимузин Lincoln TownCar.

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Отмечается, что танк M47 Patton II производился в 1950-х годах в США и использовался в ходе Корейской войны (1950-1953 гг.), а позже экспортировался в другие страны, в том числе в Австрию.

По словам Арнольда Шварценеггера, именно таким танком он управлял во время службы в австрийской армии.

M47 Patton II оснащен 90-мм танковой пушкой M36. Всего было выпущено более 8,6 тысячи таких танков. Они стояли на вооружении до 1990-х годов в США, Австрии, Бельгии, Иордании, Испании, Италии, Турции, Франции, ФРГ и Японии.

Напомним, китайский военный на дрифтующем танке показал парковку уровня "бог".