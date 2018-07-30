В ближайшие 20 лет очень нужны будут пилоты, - Boeing

Компания Boeing опубликовала прогноз спроса на пилотов и инженерно-технический персонал (Pilot and Technician Outlook) за 2018 год, в соответствии с которым потребность в пилотах на ближайшие 20 лет составит более 790 тыс. специалистов.

Этот показатель вдвое превышает количество соответствующих авиационных специалистов на сегодняшний день и отражает наиболее существенный спрос за девятилетнюю историю подготовки прогноза, сообщает Aviation Explorer.

Спрос обусловлен ожидаемым двукратным ростом глобального парка гражданских самолетов (по данным Commercial Market Outlook - прогноза Boeing по рынку гражданских самолетов и сервисов), рекордно высоким спросом на воздушные перевозки и снижением предложения на рынке труда. В 2018 году прогноз впервые включает данные по сегментам деловой авиации и гражданских вертолетов.

В то время, как прогноз спроса на коммерческих пилотов остается почти без изменений, потребность в инженерно-техническом персонале снизится с 648 тыс. до 622 тыс. человек, главным образом за счет увеличения интервалов ТО новых воздушных судов. В сегментах деловой авиации и гражданских вертолетов в общей сложности дополнительно потребуется 155 тыс. пилотов и 132 тыс. техников.

Спрос на бортпроводников гражданской авиации незначительно увеличится с 839 тыс. до 858 тыс. специалистов за счет изменений состава парков ВС, нормативных требований, увеличения количества пассажирских мест и использования многоклассной компоновки самолетов, что требует более индивидуального подхода при обслуживании пассажиров. Дополнительно потребуется 32 тыс. бортпроводников в сегменте деловой авиации.

Напомним, Airbus на авиасалоне в Фарнборо продал 431 самолет.