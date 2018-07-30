НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией

Фокус разбирался, что изменит новая инициатива НАТО "четыре тридцатки" и какие государства–члены Североатлантического альянса могли бы в ней участвовать

На последнем саммите НАТО была утверждена инициатива по усилению готовности альянса быстро отвечать на угрозы. Она предполагает формирование к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение максимум 30 дней. Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, речь идет не о новых частях, а о повышении готовности сил, которые уже есть у государств–членов Североатлантического альянса.

Однако, как выяснил Фокус, в составе НАТО не так много государств, которые могли бы принять активное участие в этой программе.

Игровой момент

В связи с нарастанием российской угрозы, альянс и без того принял меры к усилению военного присутствия, прежде всего, в странах Восточной Европы. Так, в 2016 году было принято решение о развертывании (начиная с 2017 года) многонациональной бригады, состоящей из четырех батальонных-тактических групп, численностью до одной тысячи человек каждая. Они должны дислоцироваться в странах Балтии и в Польше.

К тому же на базе одной из механизированных бригад армии Румынии должно быть сформировано многонациональное соединение численностью до 5 тыс. человек. Предполагается, что его составят солдаты армий Болгарии и Польши. Помимо этого, в нескольких странах Европы в 2017 году началось развертывание подразделений американской бронетанковой бригады общей численностью до 5 тыс. человек со штабом в Польше.

Масштабная дислокация живой силы и техники должна убедить Польшу, Эстонию, Латвию и Литву в том, что НАТО не собирается бросать их на произвол судьбы в случае вооруженной агрессии РФ. Эти опасения подтверждаются результатами моделирования подобной ситуации. Весной 2017 года американская исследовательская корпорация RAND по результатам военно-стратегических игр пришла к выводу, что Россия способна занять Ригу и Таллин в течение 35-60 часов, а силы стран-членов НАТО в этом регионе слишком слабы для того, чтобы воспрепятствовать этому. Попытка же альянса выполнить обязательства перед союзниками и провести контрнаступление совершенно не гарантирует успеха и может привести к очень кровопролитным боям и даже к ограниченному использованию ядерного оружия.

Инициатива "четыре тридцатки" должна уравновесить военные возможности противоборствующих сторон при гипотетическом континентальном конфликте между РФ и НАТО

Впрочем, и тех сил, которые были дополнительно развернуты в странах Балтии и Восточной Европы все равно не хватает для того, чтобы отразить наступление РФ. Дело в том, что по подсчетам RAND, армия Эстонии может выставить всего пять пехотных батальонов, армия Латвии – два, а вооруженные силы Литвы – четыре механизированных и мотопехотных батальона.

При этом российская армия развернула на западном направлении десять механизированных и мотострелковых, а также четыре танковых и восемь десантных батальонов. Их поддерживают десять артиллерийских дивизионов, оснащенных ствольной и реактивной артиллерией. Здесь же сосредоточены подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и "Точка-У". В граничащей с Литвой Калининградской области РФ базируются три батальона морской пехоты. Всю эту армаду готовы поддержать с воздуха шесть эскадрилий ударных вертолетов Ми-24.

Именно поэтому альянсу необходимо наращивать усилия по обороне своих восточных границ. Инициатива "четыре тридцатки" как раз и является шагом в этом направлении. Она должна уравновесить военные возможности противоборствующих сторон при гипотетическом континентальном конфликте между РФ и НАТО.

"Друзья" Путина

Но в составе НАТО не так уж и много государств, способных внести вклад в осуществление инициативы "четыре тридцатки". Безусловно, главной опорой остается армия США. Согласно ежегодному рейтингу Global Fire Power 2018, американская армия насчитывает более 1,2 млн человек, около пяти тысяч боевых самолетов и 20 авианесущих кораблей (включая вертолетоносцы и авианосцы). Очевидно, американцев сможет поддержать Канада, которая, впрочем, имеет сравнительно небольшую армию, численность которой не дотягивает до 100 тыс. человек.

Однако американская помощь также имеет свои границы, тем более что накануне Брюссельского саммита президент США Дональд Трамп высказывал недовольство политикой ведущих государств-членов НАТО. "…Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие государства заключают сделку по газопроводу с Россией и платят миллиарды долларов в российский кошелек… Я считаю, что это никуда не годится", – заявил Трамп, требуя увеличить военные расходы стран-участников НАТО.

Поэтому большая роль в реализации плана "четырех тридцаток" будет возложена на европейских союзников НАТО, среди которых мощных в военном отношении стран не так много.

Младшие братья

Из всех государств Восточной Европы, которые имеют основания опасаться российской агрессии, наиболее многочисленной армией располагает Польша. Вооруженные силы страны насчитывают около 100 тысяч военнослужащих, военно-морской флот состоит из пяти дизель-электрических подводных лодок, двух фрегатов с управляемым ракетным вооружением, одного корвета, одного штабного корабля, а также двух разведывательных, пяти ракетных, восьми десантных и 20 минно-тральных кораблей и судов.

Полноценное участие Турции в инициативе "четыре тридцатки" находится под вопросом

Остальные члены альянса в Восточной Европе скорее рассчитывают на натовский "зонтик", чем готовы к участию в реализации инициативы "четыре тридцатки". Помимо США, они ориентируются также на потенциал Великобритании, Франции и Германии.

Вторым по военной мощи государством, входящим в НАТО, является Турция. Эта страна располагает армией, которая насчитывает свыше 600 тысяч военнослужащих. По состоянию на 2009 год, турецкая армия имела в своем распоряжении 21 эскадрилью боевых самолетов. Кроме того, турецкие вооруженные силы обладают военным флотом, в составе которого около 40 кораблей. В частности, ВМФ Турции имеет 13 подводных лодок, а также 24 корвета и фрегата, в том числе и с управляемым ракетным вооружением.

Сухопутные войска Турции имеют боевой опыт, который они приобрели, участвуя с 2016 года в военных действиях на территории Сирии. При этом Турция регулярно контактирует с РФ по разрешению сирийского кризиса, в сфере поставок энергоносителей по газопроводу "Турецкий поток" и занимается импортом российского оружия. К примеру, Турция проявляет интерес в приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400, что вызывает неудовольствие со стороны США. Поэтому полноценное участие турок в инициативе "четыре тридцатки" находится под вопросом.

Мощными морскими державами можно назвать также Испанию и Италию. К примеру, в 2009 году в боевом составе итальянского флота имелось 56 боевых кораблей, в том числе шесть подводных лодок и два легких авианосца. Эта страна могла бы внести значительный вклад в формирование морской компоненты "четырех тридцаток", однако итальянские политики достаточно лояльно относятся к внешней политике России.

Кто сильнее всех

Возвращаясь к Франции, Германии и Великобритании, следует отметить, что британская армия насчитывает около 200 тысяч военнослужащих, многие имеют опыт войны в Афганистане и Ираке. Великобритания обладает ядерным оружием и мощным военно-морским флотом. В его боевом составе десять подводных лодок, шесть эсминцев и 13 фрегатов. Кроме того, на британских верфях строятся два авианосца. Согласно GFP-2018, Великобритания обладает 246 единицами боевых самолетов.

Отношения между Великобританией и РФ нельзя назвать дружескими, особенно после "дела Скрипалей". Британцы поддерживают политику США и осуждают агрессивные действия России в отношении Украины. Хотя за четыре года до аннексии Крыма, в 2010 году, Великобритания обнародовала новую стратегию национальной безопасности, которая исключает вероятность возникновения в Европе "большой войны". Возможными театрами военных действий для британской армии рассматриваются отсталые государства Африки и Юго-Восточной Азии, где британцы готовы действовать в составе коалиционных сил и рассчитывают на небольшие потери. То есть, большого желания проливать кровь за чужие земли британцы не проявляют.

Вместе с США, Канадой, Великобританией, Францией, Германией, вероятно, Турцией, Польшей, Италией и Испанией, в НАТО наберется до десятка государств, которые могут принять участие в инициативе "четырех тридцаток"

А вот вооруженные силы Франции больше готовы к действиям за пределами своей страны. Более того, военная доктрина Франции как раз и предполагает проведение подобных операций. Общая численность сухопутных сил, вместе с частями Французского иностранного легиона, насчитывает более 130 тыс. человек. К слову, именно легион действует за пределами Франции. Его подразделения содержатся в полных штатах и могут быть приведены в состояние полной боевой готовности в течение 72 часов. Далее, в течение пяти-семи суток могут быть готовы подразделения сил быстрого развертывания.

Франция также располагает большим количеством боевых самолетов (около 600 единиц, согласно GFP) и военно-морским флотом, способным выполнять самостоятельные операции. В частности, в состав французского ВМФ входит авианосец "Шарль де Голль", порядка двух десятков различных фрегатов, девять корветов, а также десять подводных лодок, среди которых — стратегические ракетоносцы. Французская армия считается сильнейшей в Евросоюзе (Турция не входит в ЕС), превышающей по своим возможностям даже германский Бундесвер.

Численность Бундесвера составляет порядка 180 тысяч человек. Однако Германия не располагает ядерным оружием, авианосцами и подводными лодками стратегического назначения, а по количеству боевых кораблей уступает французскому ВМФ. Кроме того, большой проблемой Бундесвера является реальная готовность техники к ведению боевых действий. К примеру, в 2015 году в составе германской армии насчитывалось почти 1100 танков "Леопард" различной модификации. В реальности же можно было насчитать около 500 боеспособных танков, готовых выехать из боксов. Еще одной проблемой Бундесвера является отсутствие боевого опыта, за исключением участия в различных миротворческих миссиях.

Тем не менее, германскую армию не стоит сбрасывать со счетов. Таким образом, вместе с США, Канадой, Великобританией, Францией, Германией, вероятно, Турцией, Польшей, Италией и Испанией, в НАТО наберется до десятка государств, которые могут принять участие в инициативе "четырех тридцаток". Объединенные подразделения ведущих стран альянса, благодаря своей технической оснащенности, представляют собой грозную силу. Однако российский фактор и здесь играет большую роль, потому что часть этих государств выстраивают свои особые отношения с РФ. И только время покажет, насколько единым является Североатлантический альянс в этом отношении.