Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией
НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией
Фото: westvoices.com

НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией

Фокус разбирался, что изменит новая инициатива НАТО "четыре тридцатки" и какие государства–члены Североатлантического альянса могли бы в ней участвовать

Денис Попович - 30.07.18 166
100

На последнем саммите НАТО была утверждена инициатива по усилению готовности альянса быстро отвечать на угрозы. Она предполагает формирование к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение максимум 30 дней. Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, речь идет не о новых частях, а о повышении готовности сил, которые уже есть у государств–членов Североатлантического альянса.

Однако, как выяснил Фокус, в составе НАТО не так много государств, которые могли бы принять активное участие в этой программе.

Игровой момент

В связи с нарастанием российской угрозы, альянс и без того принял меры к усилению военного присутствия, прежде всего, в странах Восточной Европы. Так, в 2016 году было принято решение о развертывании (начиная с 2017 года) многонациональной бригады, состоящей из четырех батальонных-тактических групп, численностью до одной тысячи человек каждая. Они должны дислоцироваться в странах Балтии и в Польше.

К тому же на базе одной из механизированных бригад армии Румынии должно быть сформировано многонациональное соединение численностью до 5 тыс. человек. Предполагается, что его составят солдаты армий Болгарии и Польши. Помимо этого, в нескольких странах Европы в 2017 году началось развертывание подразделений американской бронетанковой бригады общей численностью до 5 тыс. человек со штабом в Польше.

Масштабная дислокация живой силы и техники должна убедить Польшу, Эстонию, Латвию и Литву в том, что НАТО не собирается бросать их на произвол судьбы в случае вооруженной агрессии РФ. Эти опасения подтверждаются результатами моделирования подобной ситуации. Весной 2017 года американская исследовательская корпорация RAND по результатам военно-стратегических игр пришла к выводу, что Россия способна занять Ригу и Таллин в течение 35-60 часов, а силы стран-членов НАТО в этом регионе слишком слабы для того, чтобы воспрепятствовать этому. Попытка же альянса выполнить обязательства перед союзниками и провести контрнаступление совершенно не гарантирует успеха и может привести к очень кровопролитным боям и даже к ограниченному использованию ядерного оружия.

Инициатива "четыре тридцатки" должна уравновесить военные возможности противоборствующих сторон при гипотетическом континентальном конфликте между РФ и НАТО

Впрочем, и тех сил, которые были дополнительно развернуты в странах Балтии и Восточной Европы все равно не хватает для того, чтобы отразить наступление РФ. Дело в том, что по подсчетам RAND, армия Эстонии может выставить всего пять пехотных батальонов, армия Латвии – два, а вооруженные силы Литвы – четыре механизированных и мотопехотных батальона.

При этом российская армия развернула на западном направлении десять механизированных и мотострелковых, а также четыре танковых и восемь десантных батальонов. Их поддерживают десять артиллерийских дивизионов, оснащенных ствольной и реактивной артиллерией. Здесь же сосредоточены  подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и "Точка-У". В граничащей с Литвой Калининградской области РФ базируются три батальона морской пехоты. Всю эту армаду готовы поддержать с воздуха шесть эскадрилий ударных вертолетов Ми-24.

Именно поэтому альянсу необходимо наращивать усилия по обороне своих восточных границ. Инициатива "четыре тридцатки" как раз и является шагом в этом направлении. Она должна уравновесить военные возможности противоборствующих сторон при гипотетическом континентальном конфликте между РФ и НАТО.

"Друзья" Путина

Но в составе НАТО не так уж и много государств, способных внести вклад в осуществление инициативы "четыре тридцатки". Безусловно, главной опорой остается армия США. Согласно ежегодному рейтингу Global Fire Power 2018, американская армия насчитывает более 1,2 млн человек, около пяти тысяч боевых самолетов и 20 авианесущих кораблей (включая вертолетоносцы и авианосцы). Очевидно, американцев сможет поддержать Канада, которая, впрочем, имеет сравнительно небольшую армию, численность которой не дотягивает до 100 тыс. человек.

Однако американская помощь также имеет свои границы, тем более что накануне Брюссельского саммита президент США Дональд Трамп высказывал недовольство политикой ведущих государств-членов НАТО. "…Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие государства заключают сделку по газопроводу с Россией и платят миллиарды долларов в российский кошелек… Я считаю, что это никуда не годится", – заявил Трамп, требуя увеличить военные расходы стран-участников НАТО.

Поэтому большая роль в реализации плана "четырех тридцаток" будет возложена на европейских союзников НАТО, среди которых мощных в военном отношении стран не так много.

Младшие братья

Из всех государств Восточной Европы, которые имеют основания опасаться российской агрессии, наиболее многочисленной армией располагает Польша. Вооруженные силы страны насчитывают около 100 тысяч военнослужащих, военно-морской флот состоит из пяти дизель-электрических подводных лодок, двух фрегатов с управляемым ракетным вооружением, одного корвета, одного штабного корабля, а также двух разведывательных, пяти ракетных, восьми десантных и 20 минно-тральных кораблей и судов.

Полноценное участие Турции в инициативе "четыре тридцатки" находится под вопросом

Остальные члены альянса в Восточной Европе скорее рассчитывают на натовский "зонтик", чем готовы к участию в реализации инициативы "четыре тридцатки". Помимо США, они ориентируются также на потенциал Великобритании, Франции и Германии.

Вторым по военной мощи государством, входящим в НАТО, является Турция. Эта страна располагает армией, которая насчитывает свыше 600 тысяч военнослужащих. По состоянию на 2009 год, турецкая армия имела в своем распоряжении 21 эскадрилью боевых самолетов. Кроме того, турецкие вооруженные силы обладают военным флотом, в составе которого около 40 кораблей. В частности, ВМФ Турции имеет 13 подводных лодок, а также 24 корвета и фрегата, в том числе и с управляемым ракетным вооружением.

Сухопутные войска Турции имеют боевой опыт, который они приобрели, участвуя с 2016 года в военных действиях на территории Сирии. При этом Турция регулярно контактирует с РФ по разрешению сирийского кризиса, в сфере поставок энергоносителей по газопроводу "Турецкий поток" и занимается импортом российского оружия. К примеру, Турция проявляет интерес в приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400, что вызывает неудовольствие со стороны США. Поэтому полноценное участие турок в инициативе "четыре тридцатки" находится под вопросом.

Мощными морскими державами можно назвать также Испанию и Италию. К примеру, в 2009 году в боевом составе итальянского флота имелось 56 боевых кораблей, в том числе шесть подводных лодок и два легких авианосца. Эта страна могла бы внести значительный вклад в формирование морской компоненты "четырех тридцаток", однако итальянские политики достаточно лояльно относятся к внешней политике России.

Кто сильнее всех

Возвращаясь к Франции, Германии и Великобритании, следует отметить, что британская армия насчитывает около 200 тысяч военнослужащих, многие имеют опыт войны в Афганистане и Ираке. Великобритания обладает ядерным оружием и мощным военно-морским флотом. В его боевом составе десять подводных лодок, шесть эсминцев и 13 фрегатов. Кроме того, на британских верфях строятся два авианосца. Согласно GFP-2018, Великобритания обладает 246 единицами боевых самолетов.

Отношения между Великобританией и РФ нельзя назвать дружескими, особенно после "дела Скрипалей". Британцы поддерживают политику США и осуждают агрессивные действия России в отношении Украины. Хотя за четыре года до аннексии Крыма, в 2010 году, Великобритания обнародовала новую стратегию национальной безопасности, которая исключает вероятность возникновения в Европе "большой войны". Возможными театрами военных действий для британской армии рассматриваются отсталые государства Африки и Юго-Восточной Азии, где британцы готовы действовать в составе коалиционных сил и рассчитывают на небольшие потери. То есть, большого желания проливать кровь за чужие земли британцы не проявляют.

Вместе с США, Канадой, Великобританией, Францией, Германией, вероятно, Турцией, Польшей, Италией и Испанией, в НАТО наберется до десятка государств, которые могут принять участие в инициативе "четырех тридцаток"

А вот вооруженные силы Франции больше готовы к действиям за пределами своей страны. Более того, военная доктрина Франции как раз и предполагает проведение подобных операций. Общая численность сухопутных сил, вместе с частями Французского иностранного легиона, насчитывает более 130 тыс. человек. К слову, именно легион действует за пределами Франции. Его подразделения содержатся в полных штатах и могут быть приведены в состояние полной боевой готовности в течение 72 часов. Далее, в течение пяти-семи суток могут быть готовы подразделения сил быстрого развертывания.

Франция также располагает большим количеством боевых самолетов (около 600 единиц, согласно GFP) и военно-морским флотом, способным выполнять самостоятельные операции. В частности, в состав французского ВМФ входит авианосец "Шарль де Голль", порядка двух десятков различных фрегатов, девять корветов, а также десять подводных лодок, среди которых — стратегические ракетоносцы. Французская армия считается сильнейшей в Евросоюзе (Турция не входит в ЕС), превышающей по своим возможностям даже германский Бундесвер.

Численность Бундесвера составляет порядка 180 тысяч человек. Однако Германия не располагает ядерным оружием, авианосцами и подводными лодками стратегического назначения, а по количеству боевых кораблей уступает французскому ВМФ. Кроме того, большой проблемой Бундесвера является реальная готовность техники к ведению боевых действий. К примеру, в 2015 году в составе германской армии насчитывалось почти 1100 танков "Леопард" различной модификации. В реальности же можно было насчитать около 500 боеспособных танков, готовых выехать из боксов. Еще одной проблемой Бундесвера является отсутствие боевого опыта, за исключением участия в различных миротворческих миссиях.

Тем не менее, германскую армию не стоит сбрасывать со счетов. Таким образом, вместе с США, Канадой, Великобританией, Францией, Германией, вероятно, Турцией, Польшей, Италией и Испанией, в НАТО наберется до десятка государств, которые могут принять участие в инициативе "четырех тридцаток". Объединенные подразделения ведущих стран альянса, благодаря своей технической оснащенности,  представляют собой грозную силу. Однако российский фактор и здесь играет большую роль, потому что часть этих государств выстраивают свои особые отношения с РФ. И только время покажет, насколько единым является Североатлантический альянс в этом отношении.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Американский изоляционизм. Политика Трампа может стать предвестником большой войны в ЕвропеВ России скончался мужчина, избитый пятью полицейскимиПётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 15791
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12834
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9955
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17751
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12389
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 21798
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11594
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23740
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8899
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7579
  1. В июле погода побила 118 мировых исторических рекордов 3467 / 3601
  2. Умерла монахиня, предотвратившая покушение на патриарха Филарета 3219 / 3913
  3. С Азовского моря экстренно эвакуировали отдыхающих 2867 / 3570
  4. Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям 2453 / 2661
  5. Народный депутат Новинский попал в базу "Миротворца" 2425 / 2794
  6. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 2178 / 2650
  7. Какая гадость. Восемь самых отвратительных деликатесов мира 1256 / 1525
  8. Загородные огороды. Как проводили лето советские дачники 1197 / 1301
  9. Bloomberg обнародовал фото Януковича из дела Манафорта 1138 / 6536
  10. В Москве - массовые протесты против путинских пенсий 1081 / 1209
  1. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 25 / 2650
  2. В июле погода побила 118 мировых исторических рекордов 11 / 3601
  3. Загородные огороды. Как проводили лето советские дачники 8 / 1301
  4. Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям 7 / 2661
  5. Народный депутат Новинский попал в базу "Миротворца" 7 / 2794
  6. Часть расходов на детский сад можно вернуть 6 / 1116
  7. Супрун рассказала, как правильно лечить гепатит 6 / 689
  8. Умерла монахиня, предотвратившая покушение на патриарха Филарета 5 / 3913
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5 / 4786
  10. Какая гадость. Восемь самых отвратительных деликатесов мира 4 / 1525
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.