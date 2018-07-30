Жертву "Новичка" похоронят со специальными мерами безопасности

30 июля в британском Солсбери состоятся похороны 44-летней матери троих детей Дон Стерджесс, которая скончалась в результате отравления нервнопаралитическим веществом "Новичок".

На церемонии будут предусмотрены специальные меры, чтобы предотвратить возможное воздействие вещества на пришедших попрощаться с погибшей, пишет ДС, со ссылкой на Sky News.

В частности, на похоронах не будет носильщиков, а гроб будет уже стоять на месте, когда с погибшей придут попрощаться родные.

Дон Стерджесс была обнаружена без сознания 30 июня в Эймсбери неподалеку от Солсбери. Полиция подтвердила, что она подверглись воздействию нервнопаралитического вещества "Новичок". 8 июля она скончалась.

Эта трагедия произошла через три месяца после того, как бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юля были найдены без сознания на скамейке в Солсбери. Они попали в больницу с серьезным отравлением неизвестным веществом 5 марта. Вещество идентифицировали как "Новичок".

В Организации по запрету химического оружия пришли к заключению, что власти Великобритании правильно идентифицировали вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия.