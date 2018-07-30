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Главная » Мир » Трамп заявил о конфликте интересов со спецпрокурором Мюллером

Трамп заявил о конфликте интересов со спецпрокурором Мюллером

Трамп заявил о конфликте интересов со спецпрокурором Мюллером
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Глава Белого дома рассказал о противоречивых деловых отношениях со спецпрокурором 

30.07.18 142
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, есть конфликт интересов с ним. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Намерен ли Роберт Мюллер когда-нибудь раскрыть свой конфликт интересов с президентом Трампом, в том числе то, что у нас были очень плохие противоречивые деловые отношения, и я отклонил его кандидатуру на пост главы ФБР (за день до назначения его спецпрокурором), а Коми - его близкий друг", - заявил Трамп.

Напомним, 17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило Мюллера на должность специального прокурора для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

13 июля Мюллер обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. В МИД РФ эти обвинения назвали вбросом, клеветой и очередной "пустышкой".

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