Трамп заявил о конфликте интересов со спецпрокурором Мюллером

Президент США Дональд Трамп заявил, что у спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, есть конфликт интересов с ним. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Намерен ли Роберт Мюллер когда-нибудь раскрыть свой конфликт интересов с президентом Трампом, в том числе то, что у нас были очень плохие противоречивые деловые отношения, и я отклонил его кандидатуру на пост главы ФБР (за день до назначения его спецпрокурором), а Коми - его близкий друг", - заявил Трамп.

Is Robert Mueller ever going to release his conflicts of interest with respect to President Trump, including the fact that we had a very nasty & contentious business relationship, I turned him down to head the FBI (one day before appointment as S.C.) & Comey is his close friend.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.

Напомним, 17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило Мюллера на должность специального прокурора для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

13 июля Мюллер обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. В МИД РФ эти обвинения назвали вбросом, клеветой и очередной "пустышкой".