Депутат ЕП: Европе нужен собственный Мюллер для расследования против РФ

По его мнению, это позволит нивелировать влияние российской дезинформации на европейские демократии

Депутат Европейского парламента Ги Вергофстад заявил, что Европе нужен собственный прокурор, наподобие спецпрокурора США Роберта Мюллера, который бы расследовал влияние российской дезинформации на европейские демократии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Twitter политика.

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"Европе нужен собственный Мюллер, который бы расследовал уровень российских дезинформационных кампаний и других атак на наши демократии. В сентябре я подниму Европейский парламент, чтобы очистить наше интернет-пространство и социальные сети. Пора отбиваться!", - написал Верхофстад.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о конфликте интересов со спецпрокурором Мюллером.