Загадочное исчезновение Boeing рейса MH370: в Малайзии опубликовали финальный доклад

Власти Малайзии обнародовали финальный отчет о расследовании загадочного исчезновения самолета Boeing 777-200ER, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году. Об этом сообщает Reuters.

Итоговый доклад презентовали родственникам пассажиров рейса MH370. Пострадавшие утверждают, что доклад не пролил свет на причины загадочного инцидента, а только акцентирует внимание на ошибках, которые были допущены экипажем в инструкциях и протоколах.

"Мы надеемся, что такие ошибки не будут повторены, и что будут предприняты меры, которые не дадут их допустить", - сказала юрист Грейс Нэйтен, чья мать была на борту исчезнувшего лайнера.

Отчет обнародовали через два месяца после того, как Малайзия отменила поиск самолета.

Напомним, Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс 370 по маршруту Куала-Лумпур – Пекин, 8 марта 2014 года исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находилось 239 человек (12 членов экипажа и 227 пассажиров), все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате "несчастного случая".