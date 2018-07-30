Берлин выдал Москве организатора поставок аргентинского кокаина

В Россию из Германии экстрадировали одного из фигурантов дела о контрабанде наркотиков из Аргентины Андрея Ковальчука.

Об этом Новой Газете рассказал адвокат Владимир Жеребенков.

Ковальчука этапировали в пятницу 27 июля обычным рейсом. Жеребенков уточнил, что обвиняемого отправили в Москву до истечения срока обжалования решения немецкого суда, который истекает 6 августа. Адвокат отметил, что защитник в Германии Александр Гамбург намерен подать жалобу на данные действия.

Жеребенков уточнил, что Ковальчуку предъявили те же обвинения, что и заочно. При этом сторона защиты не вправе говорить о ходе расследования, так как дала подписку о неразглашении. Ковальчук воспользовался правом не свидетельствовать против себя (51 статья Конституции), отметил защитник.

Отметим, Ковальчука подозревают в организации контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине. До экстрадиции бизнесмен находился под стражей в берлинской тюрьме "Моабит".

Там он отказался от суда в России, так как, по его словам, только в Германии возможен справедливый процесс. Еще одним доводом против экстрадиции защита называла катастрофические условия в российских СИЗО.

Ковальчук не признает свою вину и называет себя жертвой провокации, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы.

Напомним, о поставке российским спецбортом более 360 кг кокаина из Аргентины в Россию стало известно в начале 2018 года. Чемоданы с наркотиками нашли в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе.

На данный момент по делу проходят трое сотрудников дипмиссии Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. По версии следствия, Абянов, работавший в то время завхозом посольства, помог Ковальчуку спрятать чемоданы с кокаином в школе. Дипломатов Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова задержали с поличным при получении груза в Москве.

Кроме того, еще два россиянина проходят фигурантами дела в Аргентине (в России их не подозревают). Речь идет о полицейском Иване Близнюке, охранявшим посольство, и его друге механике Александре Чикало. Их обвиняют в том, что они координировали отправку наркотиков в Москву.

Однако они вину не признают и заявляют, что первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев, проходящий по делу свидетелем, оклеветал их, чтобы отвести ответственность "от себя и других преступников и наркодипломатов".