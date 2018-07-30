Газопровод Северный поток возобновил работу после плановых профилактических работ, сообщает Интерфакс со ссылкой на европейских газотранспортных операторов.
Хотя по графику остановка работы должна была продлиться до утра 31 июля, поставки возобновились уже утром 30 июля.
Перезапуск Северного потока сократил транзит через Украину. По данным газотранспортного оператора Словакии, уже на понедельник номинация на прокачку по ужгородскому коридору упала до 156 млн куб. м со 198 млн куб. м на воскресенье.
Напомним, газопровод Северный поток полностью остановился 17 июля на плановую проверку. Хотя дата остановки была запланирована заранее, она совпала с днём переговоров России, Украины и ЕС по вопросам у долгосрочного транзита газа в Европу. В ходе этих переговоров стороны стороны не приняли новые решения, но в общих чертах обсудили будущую структуру транзита и договорились составить график дальнейших встреч .