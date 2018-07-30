Скандальный итальянский министр процитировал Муссолини в день рождения диктатора

Министр внутренних дел Италии, глава правопопулистской "Лиги Севера" Маттео Сальвини процитировал в своем Twitter лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини в день его рождения.

Цитатой "много врагов - много чести" он прокомментировал критическую статью о себе, озаглавленную "Долой Сальвини".

После этого главу МВД сразу же раскритиковали оппозиционные политики, передает Repubblica.it.

Так, губернатор провинции Лацио Никола Зингаретти заявил, что, если Сальвини цитирует Муссолини, который "унизил и уничтожил Италию", то "его враги — итальянцы".

Глава социал-демократической партии Маттео Орфини отметил, что министр должен либо извиниться за цитирование Муссолини, либо уйти в отставку, так как при вступлении в должность он клялся на конституции, "рожденной антифашистской борьбой".

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел, вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил в интервью The Washington Post , что Крым был присоединен к России законно.