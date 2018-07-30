Литовцам рекомендовали не пользоваться Яндекс.Такси

Национальный центр кибербезопасности при министерстве национальной обороны Литвы рекомендовал не использовать приложение Яндекс.Такси.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Яндекс.Такси" может незаконно собирать персональные данные, считает ведомство. Приложение агрегатора такси требует доступ к конфиденциальной информации, отмечается в сообщении: например, оно просит возможность включать микрофон, чтобы записывать происходящее у пользователя. По условиям использования сервиса, собранная информация будет храниться на сервисах компании, а также она может быть предоставлена госорганам, судам и др.", отмечает Национальный центр кибербезопасности.
В настоящее время министерство обороны Литвы проверяет безопасность Яндекс.Такси. Угроза утечки персональных данных в разведывательные службы и службы безопасности России является проблемой для всех граждан Литвы, которые используют российские сервисы, такие как Одноклассники, Mail.ru и др., отмечают власти Литвы.
Напомним, в Европе дан старт созданию сил кибернетического реагирования.