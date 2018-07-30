Поляки собрались подсчитать потери, нанесенные им советской армией

Аркадиуш Мулярчик считает, что нынешняя Россия – это страна, которая не придерживается международного права и порядка

В польском сейме высказались за подсчет военных потерь страны, причиненных советской Россией.

Об этом заявил депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик в интервью газете Rzeczpospolita.

"Я считаю, что во время следующего созыва сейма следует подготовить отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией. Я знаю, что подобные отчеты подготовили страны Балтии. Конечно, будет проблема с их исполнением, потому что нынешняя Россия – это страна, которая не придерживается международного права и порядка. Но такой отчет нужен", – заявил депутат.

Мулярчик также занимается вопросом получения репараций от Германии в связи с ущербом, который Польша понесла из-за действия нацистов.

По его словам, сейчас продолжается работа над отчетом о военных потерях Польши, нанесенных ей нацистской Германией.

Напомним, Германия не будет обсуждать с Польшей вопрос репараций.