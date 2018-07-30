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МИД Украины выразил протест из-за посещения Крыма Медведевым

МИД Украины выразил протест из-за посещения Крыма Медведевым
Facebook Сергей Аксёнов

Медведев приезжал в Севастополь на военный парад

30.07.18 73
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным визитом премьера России Дмитрия Медведева в аннексированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

МИД отметил, что пребывание Медведева на территории Крыма "является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам".

Как сообщали российские СМИ, Дмитрий Медведев находился в Севастополе 28-29 июля, когда проходил военный парад в честь Дня Военно-морского флота РФ. Также он поучаствовал в мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси. Ранее Медведев приезжал в Севастополь в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что оккупированный Крым посетили чешские депутаты

 

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