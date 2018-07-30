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Грузия легализовала употребление конопли

Грузия легализовала употребление конопли
Фото: Igarfield

Теперь в стране можно употреблять марихуану, но не покупать ее или хранить

30.07.18 39
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В Грузии Конституционный суд узаконил употребление марихуаны. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает " Грузия Online".

Как отмечается, суд в своем решении отметил, что потребление каннабиса представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности. В результате данного решения санкции за употребление марихуаны в Грузии отныне отменены.

Коллегия по делам Конституционного суда удовлетворила иск членов партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, которые требовали признания неконституционными все санкции в отношении употребления марихуаны без назначения врача.

Истцы указывали, что употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности. Джапаридзе и Мегрелишвили подчеркивали, что вред из-за употребления марихуаны может быть нанесен только здоровью того, кто сам ее употребляет.

"Sputnik Грузия" отмечает, что теперь в Грузии можно употреблять коноплю, но не покупать ее или хранить. За хранение и приобретение наркотика (до пяти граммов высушенной марихуаны и до десяти граммов сырой) предусмотрен административный штраф - 500 лари (около 6 000 грн). Уголовное дело может быть возбуждено в случае обнаружения большего количества наркотика.

JAMnews уточняет, что уголовное наказание за культивацию и распространение марихуаны все еще остается в силе, а употребление наркотика будет наказуемо только в том случае, если оно несет опасность для третьих лиц.

Ранее сообщалось, что декриминализация марихуаны в Грузии может позволить стране обрести тематическую популярность Нидерландов и привлечь новых туристов.

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