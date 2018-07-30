В Македонии утвердили дату проведения референдума о переименовании страны

Парламент Македонии назначил на 30 сентября референдум относительно изменения названия страны и членства в НАТО и Европейском Союзе.
Об этом сообщает Reuters.
68-м депутатов из 120-ти проголосовали за проведение референдума.
На заседании не присутствовали депутаты оппозиционной партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), выступающие против референдума.
На всенародное голосование будет вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии, заключенное между Республикой Македония и Грецией?"
Ранее сообщалось, что Македонию официально пригласили в НАТО.
Напомним, Греция и Македония подписали соглашение о переименовании страны.