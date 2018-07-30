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Главная » Мир » Видео В Швеции в затопленном подземном переходе устроили бассейн

Видео В Швеции в затопленном подземном переходе устроили бассейн

<span class="label red">Видео</span> В Швеции в затопленном подземном переходе устроили бассейн
Фото: instagram.com/sarah thoren

Некоторые шведы принесли надувные круги и водяные пистолеты

30.07.18 254
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В городе Уппсала (Швеция) после дождей затопило подземный переход центрального железнодорожного вокзала. А местные жители превратили его в бассейн. 

Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает The Local.

На видео видно, как некоторые люди пытаются преодолеть затопленный переход.

Некоторые шведы принесли надувные круги и водяные пистолеты, и стали развлекаться.

Как выяснилось, местные власти не могли решить, кто ответственен за водный коллапс - местный муниципалитет, железнодорожная станция или транспортное управление Швеции.

После выяснения недоразумения воду полностью выкачали, а переход вернулся в свое обычное состояние.

Отметим, ранее в Бердичеве Житомирской области ливневая система не справилась с сильным дождем. Город затопило, на некоторых улицах уровень воды достигал метра.

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